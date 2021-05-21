Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полёты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

В отработке противолодочных задач было задействовано три противолодочных самолёта. Экипажи совершенствовали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота.