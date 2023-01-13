Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника.

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением учебно-боевых упражнений летчики совершенствовали навыки пилотирования ночью в сложных метеорологических условиях, по приборам, а также прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12451368@egNews