Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

С экипажами самолётов Ил-38 Северного флота проведена тренировка по отработке противолодочных задач в Баренцевом море.

Лётчики смешанного авиационного полка выполнили учебно-тренировочные полеты с отработкой задач по групповому поиску и слежению за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, главной целью проведения учебно-тренировочных полетов стало повышение слаженности действий лётчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.

Полётные задания выполнялись в условиях полярной ночи, наступившей на широте Мурманской области 2 декабря. Полярная ночь — период времени, когда солнце не выходит из-за линии горизонта дольше суток и световой день не наступает.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12492299@egNews