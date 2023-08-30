Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи

Экипажи самолётов Ил-38 авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели противолодочную тренировку над Баренцевым морем. Пилоты отработали групповой поиск и слежение за субмаринами с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Главной целью проведения учебно-тренировочных полётов стало повышение слаженности действий лётчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению, сообщает пресс-служба Северного флота.

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