Экипажи самолётов Су-24М Северного флота отработали бомбометание по наземным целям

Экипажи самолётов Су-24М отдельного смешанного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали наведение и нанесение бомбовых ударов по целям, имитирующим корабли, командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника на полигоне.

Используя данные целеуказания, бомбардировщики отработали бомбометание, а также стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по мишенному полю авиационного полигона. В ходе выполнения лётных заданий бомбардировщики Су-24М, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове.

Полёты на бомбометание проводились в светлое время суток. По данным объективного контроля бомбометание по наземным целям было выполнено с заданной точностью.

Полёты проводились согласно плану боевой подготовки и были направлены на совершенствование лётного мастерства лётчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://mil.ru/news/864c8ad1-4808-4fdb-a976-eb4ca0417833