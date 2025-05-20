Экипажи самолётов Су-24МР Северного флота выполнили полёты в воздушном пространстве Заполярья

Экипажи самолётов Су-24МР отдельного смешанного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили плановые учебно-тренировочные полёты в небе над Кольским полуостровом.

В ходе лётной смены летные экипажи отработали задачи по ведению воздушной разведки, боевому маневрированию, а также по взаимодействию с наземными пунктами управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты проходили в соответствии с планом боевой подготовки, с целью поддержания высокой готовности авиационных подразделений Северного флота.

В полётах приняли участие более 10 летных экипажей, ещё более 50 военнослужащих инженерно-технического состава и других наземных служб обеспечивали проведение полётов.

Фото: https://mil.ru/news/4a5f26f0-22e6-4a31-b42a-cb6e92d6d1c2