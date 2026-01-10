Экипажи самолётов Ту-142мк СФ внесены в Книгу рекордов ВС РФ за первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Экипажи дальней противолодочной авиации смешанного авиационного корпуса Северного флота в 2025 году пополнили копилку выдающихся достижений Вооружённых Сил Российской Федерации.

За выполнение уникальной задачи — первой в истории Военно-морского флота дозаправки в воздухе самолёта Ту-142мк в районе Северного полюса, экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Задача была выполнена в рамках одного из учений Военно-морского флота. Экипажи самолётов Ту-142мк выполнили специальный полёт в отдалённый район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налёт составил порядка 30 часов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолётов Ту-142мк, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки.

Фото: https://mil.ru/news/281128c6-238d-4624-b621-c5916fa9f707