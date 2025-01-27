За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции радиоэлектронной борьбы, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 26 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктовВикторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Зазулевка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции радиоэлектронной борьбы, а также два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil