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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 09:30

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 14 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу на командном пункте, подготовились к ее выполнению, далее в назначенное время, выполнили взлёт парой. Полёт по маршруту в район цели, далее после выхода на боевой курс, нанесли авиационный удар с применением авиационных ракет с кабрирования. После выполнения авиационного удара, выполнили выход из атаки, полёт по обратному маршруту и посадку на своём аэродроме», – рассказал лётчик Су-25 Павел.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

 

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