Экипажи Су-24 Северного флота отработали бомбометание по целям условного противника

Экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям условного противника, имитирующим замаскированный командный пункт.

В ходе выполнения лётных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове.

Удары наносились с выполнением простых и сложных видов манёвров со средних и малых высот.

Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особенностью выполнения бомбометания являлось то, что полёт фронтовых бомбардировщиков Су-24 проходил в сопровождении палубного истребителя Су-33 корабельного истребительного авиационного полка Северного флота, который обеспечил авиационное прикрытие бомбардировщиков.

Полёты проводились согласно плану боевой подготовки и были направлены на совершенствование лётного мастерства лётчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526337@egNews