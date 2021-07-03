Экипажи Су-24М Северного флота отработали бомбометание по кораблям условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по целям, имитирующим корабли, командные пункты, инженерные укрепления и бронетехнику противника на побережье Кольского полуострова (Мурманская область).

Используя данные целеуказания, бомбардировщики выполнили пуски высокоточных ракет класса «воздух-земля», отработали бомбометание, а также стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский.

Полёты проводились в светлое время суток. По данным объективного контроля бомбометание по наземным целям было выполнено с заданной точностью.

Как сообщает пресс-служба СФ, в составе пар самолётов лётчики выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Полёты проводились согласно плану боевой подготовки и были направлены на совершенствование профессионального мастерства лётчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения. К полётам было привлечено пять бомбардировщиков Су-24М.