Экипажи Су-24М Северного флота отработали бомбометание по наземным целям

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отдельного смешанного авиаполка Северного флота выполнили бомбометание по наземным целям. В ходе выполнения летных заданий фронтовые бомбардировщики Су-24М, используя данные целеуказания, осуществили бомбовые удары по мишенному полю авиационного полигона Лумбовский на Кольском полуострове.

Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также, в составе пар самолётов, лётчики выполнили полётные задания на слётанность экипажей.

Полёты проводились согласно плану боевой подготовки и были направлены на совершенствование лётного мастерства лётчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.

Фото: https://mil.ru/news/d1529251-61df-488f-b473-6dbaaee85697