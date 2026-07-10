Экипажи Су-24М Северного флота выполнили бомбометание в Заполярье

В отдельном смешанном авиационном полку смешанного авиационного корпуса Северного флота прошло плановое лётно-тактическое учение, в ходе которого экипажи бомбардировщиков Су-24М выполнили бомбометание по наземным целям.

Лётчики отработали выход на цель в назначенное время, прицеливание и нанесение огневого поражения. Все наземные цели были успешно поражены, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Нанесение ударов осуществлялось полигоне Лумбовский в Заполярье.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, полёты проводились согласно плану боевой подготовки и были направлены на совершенствование лётного мастерства летчиков Северного флота при выполнении учебно-боевых задач с использованием боевого вооружения.

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