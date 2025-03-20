За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномёт и шесть пунктов управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новенькое, Степок, Угроеды и Юнаковка Сумской области.

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномёт и шесть пунктов управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil