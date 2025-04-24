За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Экипажи танков Т-80БВ группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу противника в курском приграничье. Танкисты группировки поддерживают штурмовые подразделения, обеспечивают их высадку в лесополосах и населённых пунктах, помогают закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты и бронетехнику противника.

За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномёта, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil