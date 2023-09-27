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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.23 22:15

Экипажи транспортных самолётов Ан-12 Северного флота выполнили полёты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера

Лётчики отдельного смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота совершили учебно-тренировочные полёты в соответствии с планом подготовки.

В ходе восьмичасовой лётной смены экипажи транспортных самолётов Ан-12 отработали задачи по доставке грузов и личного состава на запасные аэродромы в сложных метеоусловиях. Также лётчиками были проведены мероприятия по воздушной разведке местности.

В полётах приняли участие лётчики из числа молодого пополнения. Одним из элементов было обучение лётчиков практике управления самолётом по дублирующим приборам. Во время выполнения этого упражнения внешний обзор лётчика закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины самолёта, и лётчику необходимо вести управления ориентируясь по приборам.

После окончания лётной смены экипажи самолётов вернулись на аэродром базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480116@egNews

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