Экипажи транспортных самолётов Северного флота выполнили командирские полёты в воздушном пространстве Заполярья

В рамках начала боевой учёбы в зимнем периоде обучения экипажи отдельного смешанного авиационного полка Северного флота выполнили командирские полеты в воздушном пространстве Заполярья.

Экипажи транспортных самолётов Ан-12, Ан-26 и Ил-18 отработали основные и наиболее сложные элементы летной подготовки, включая выполнение полётного задания в сложных метеорологических условиях.

Особенностью данных полётов стало то, что в организации, проведении и обеспечении задействован только руководящий лётный состав смешанного авиационного полка, а также подразделений подготовки аэродрома и авиационной техники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данный элемент подготовки лётчиков традиционно проходит в начале нового учебного периода, первыми выполняют полётные задания командиры подразделений авиационного полка, с целью отработки методики выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов.

Полёты выполнялись с базового аэродрома в условиях наступившей полярной ночи, когда солнце не выходит из-за горизонта, а продолжительность сумерек составляет несколько часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12541111@egNews