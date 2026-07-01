Экипажи Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки — дозаправку топливом в воздухе.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи Ту-142 отработали сближение с самолётом-топливозаправщиком Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил России, контакт с конус-датчиком заправщика и длительное выдерживание места в строю до полного получения топлива.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, дозаправка топливом в воздухе — один из самых сложных видов лётной подготовки, требующий высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Во время выполнения этого элемента на высоте около пяти тысяч метров и скорости порядка 500 километров в час экипажу Ту-142, имеющего взлетную массу свыше 180 тонн, необходимо подвести самолёт к воздушному танкеру на расстояние 10–15 метров, после чего выполнить надёжный контакт с заправочным устройством.

Выполнение дозаправки в воздухе существенно увеличивает радиус действия и расширяет боевые возможности дальних противолодочных самолётов Ту-142, позволяя им действовать в удаленных районах Мирового океана на значительном удалении от аэродромов базирования. Это имеет особое значение для Арктической зоны ответственности Северного флота, где протяженность маршрутов патрулирования составляет тысячи километров.

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