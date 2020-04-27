Экипажи тяжёлых самолётов Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике

Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили десантирование подразделений ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и отработали посадку Ил-76 на архипелаге Земля Франца Иосифа.

Как сообщает Минобороны РФ, три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений ВДВ, в том числе впервые с высоты 10 тысяч метров в Арктических широтах. Помимо этого, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры на архипелаге Земля Франца Иосифа.

Как рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, высотное десантирование в арктических широтах проводится впервые за всю историю российской авиации. "Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было мало исследовано.

По его словам, в ходе таких тренировок было проанализировано поведение самолёта, его управляемость, работа авиационной техники и силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Бенедиктов пояснил, что выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж и штурманскую службу, так как полёт выполнялся над безориентирной местностью при отсутствии наземных средств навигации.

По итогам выполнения высотного десантирования летный состав ВТА в очередной раз доказал, что полностью готов к выполнению всех поставленных задач по предназначению, а авиационная техника, стоящая на вооружении, доказала свои высокие качества, подчеркнул командующий.