Экипажи вертолётов армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полёты на боевое применение

Экипажи вертолётов отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили полёты на боевое применение на полигоне Аллуайв на Кольском полуострове.

В ходе мероприятий боевой подготовки экипажи Ка-29 выполнили стрельбу по наземным целям неуправляемыми реактивными снарядами С-8. Снаряд предназначен для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха. Скорость такого снаряда составляет 600 метров в секунду. Дальность стрельбы до двух километров.

Также в ходе лётной смены учебно-боевые упражнения отработали экипажи противолодочных вертолётов Ка-27. На морских полигонах в Баренцевом море они выполнили атаку условного подводного противника глубинными бомбами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты вертолётов были проведены с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Общий налёт экипажей составил более 10 часов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440590@egNews