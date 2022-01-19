Экипажи вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»

18 января экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцево моря.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлёты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.

Вертолётчики также провели облёты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках учебно-тренировочных полётов, помимо посадок на палубу вертолётчики отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12404145@egNews