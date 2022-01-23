Мурманская область. Арктика (16+)23.01.22 13:00
Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Касатонов»
Вчера экипажи корабельных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота отработали взаимодействия с экипажем фрегата «Адмирал флота Касатонов» в акватории Баренцево моря.
В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлеты и посадки на палубу фрегата на ходу.
Вертолётчики также провели облёты фрегата «Адмирал флота Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12404810@egNews
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