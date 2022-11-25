Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействие с БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Сегодня экипажи пяти корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке взаимодействия с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» в акватории Баренцева моря.

В ходе проведения плановых учебно-тренировочных полётов вертолётчики выполнили взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля на стопе и на ходу.

Экипажи Ка-27 также провели облёты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

В рамках учебно-тренировочных полётов, помимо посадок на палубу, вертолётчики отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12446521@egNews