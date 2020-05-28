Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению учебно-тренировочных полётов над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря.

Полёты выполняются в простых метеоусловиях в рамках подготовки экипажей корабельных вертолётов к выполнению задач дальних походов в составе корабельных авиагрупп.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делается на подготовку молодых лётчиков и совершенствование их лётных навыков.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время лётной смены общий налёт десяти экипажей корабельных вертолётов составил порядка 20 часов. По итогам тренировки все молодые пилоты повысили уровень лётной подготовки и были допущены к выполнению более сложных упражнений.