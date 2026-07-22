Экипажи вертолётов Ка-27 и Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали пилотирование в Заполярье

Лётчики выполнили полёты по установленным маршрутам над Кольским полуостровом в соответствии с планом боевой подготовки.

Основной задачей в рамках проводимых тренировок являлась отработка взаимодействия летных экипажей с группой руководства полётами при выполнении полётов в различных погодных условиях и ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и сильном боковом ветре. Кроме того, экипажи выполнили полеты в составе пары на различных высотах и режимах полета.

Как отмечает пресс-служба СФ, выполнению полётов вертолётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://mil.ru/news/1d7bdada-998c-4461-8304-369f8e8fc4c6