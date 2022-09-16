В соответствии с планом боевой подготовки лётный состав отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота выполнил комплекс мероприятий по своему основному предназначению.

В ходе проведения тренировок экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 совершили полёты над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море на поиск подводных лодок условного противника, попутно отрабатывая технику пилотирования и ведение воздушной разведки.

Поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила одна из боевых единиц соединения подводных сил Северного флота, лётчики осуществили с помощью опускаемой гидроакустической станции.

На завершающем этапе тренировочных полётов экипажи вертолётов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание было выполнено в одном из полигонов флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты противолодочных вертолётов проводились с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Общий налёт экипажей составил более 10 часов.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457267227%2Falbum-101918803_00%2Frev