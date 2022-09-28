Экипажи вертолётов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами в Баренцевом море

Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка Северного флота отработали плановые полёты над Баренцевым морем.

В ходе тренировок экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 выполнили полёты над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море на поиск подводных лодок условного противника, попутно отрабатывая технику пилотирования и ведение воздушной разведки.

На завершающем этапе тренировочных полётов экипажи вертолётов Ка-27 отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание вертолётчики отработали в одном из полигонов флота в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты противолодочных вертолётов были проведены с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Общий налёт экипажей составил более 10 часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439696@egNews