Экипажи вертолётов Ка-27 отработали посадки на палубу новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море

Экипажи четырёх модернизированных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота выполнили посадки и взлёты с вертолётной площадки новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море. Тренировки вертолётчиков прошли вчера после выполнения кораблём ракетной стрельбы.

Вертолётчики отработали по нескольку посадок на палубу на ходу и во время дрейфа фрегата.

Как сообщает пресс-служба СФ, под контролем опытных лётчиков самостоятельную посадку и взлёт с вертолётной площадки корабля произвёл молодой пилот вертолёта.

Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1, куда все вертолёты благополучно вернулись после отработки учебных задач в море.