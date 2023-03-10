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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.23 21:05

Экипажи вертолётов Ка-27 Северного флота отработали посадки на палубу большого противолодочного корабля в Кольском заливе

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Левченко» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учебно-тренировочных полётов лётчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Тренировочные полёты прошли в дневное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 7 посадок и взлётов с палубы корабля. В тренировке был задействован вертолёт Ка-27пс.

Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457205@egNews

 

 

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