Экипажи вертолётов Ка-27 Северного флота выполнили посадки на палубу большого противолодочного корабля

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов летчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Тренировочные полёты прошли в дневное время. Лётчики вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 10 посадок и взлётов с палубы корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после тренировки вертолёты прибыли на аэродром базирования, а большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в полигоны боевой подготовки в Баренцево море для того, чтобы продолжить отрабатывать взаимодействие с корабельными вертолётами на ходу корабля.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483004@egNews