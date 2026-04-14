Экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Адмирал Левченко»

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём Северного флота «Адмирал Левченко».

Учение прошло в рамках плановой боевой подготовки и было направлено на совершенствование взаимодействия авиации и кораблей в открытом море.

В ходе полётов экипажи вертолётов Ка-27М и Ка-27ПС отработали взлёт и посадку на корабль на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой.

Особое внимание уделялось безопасности полётов в условиях северных широт. Прежде чем совершить посадку на корабль, вертолётчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля.

Затем вертолёт выполняет зависание над кораблём и с учётом погодных условий, направления ветра, курса и скорости корабля осуществляет посадку на палубу.

Полёты выполнялись в дневное и в ночное время суток.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в полётах также принял участие личный состав из числа молодого пополнения. После сдачи теоретической части, а также подтверждения практических навыков, под руководством опытных инструкторов они приступили к выполнению упражнений.

Лётная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля.

