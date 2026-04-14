В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»Принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.04.26 09:30

Экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с БПК «Адмирал Левченко»

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём Северного флота «Адмирал Левченко».

Учение прошло в рамках плановой боевой подготовки и было направлено на совершенствование взаимодействия авиации и кораблей в открытом море.

В ходе полётов экипажи вертолётов Ка-27М и Ка-27ПС отработали взлёт и посадку на корабль на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой.

Особое внимание уделялось безопасности полётов в условиях северных широт. Прежде чем совершить посадку на корабль, вертолётчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля.

Затем вертолёт выполняет зависание над кораблём и с учётом погодных условий, направления ветра, курса и скорости корабля осуществляет посадку на палубу.

Полёты выполнялись в дневное и в ночное время суток.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в полётах также принял участие личный состав из числа молодого пополнения. После сдачи теоретической части, а также подтверждения практических навыков, под руководством опытных инструкторов они приступили к выполнению упражнений.

Лётная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/dd9ea35c-d7d4-47e1-9270-6642c97b9478

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Призрак в кривом зеркале». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять