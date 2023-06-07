Экипажи вертолётов Ка-27 выполняют учебные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению задач летнего периода обучения, в ходе которых лётчики проводят учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах задействовано пять корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27, навыки пилотирования совершенствуют шесть экипажей.

Лётчики отрабатывают взлёт и посадку, пилотирование, навигацию и прохождение заданного курса.

Кроме того, в акватории Баренцева моря экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469757@egNews