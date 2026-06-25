Экипажи вертолётов Северного флота отработали действия по взлёту и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко».

В ходе полётов экипажи вертолётов Ка-27М и Ка-27ПС отработали действия по взлёту и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой. Особое внимание уделялось безопасности полётов в условиях северных широт.

Прежде чем совершить посадку на корабль, вертолётчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние до корабля.

Затем вертолёт выполняет зависание над кораблем, после чего учитывая погодные условия н направление ветра и курс корабля, осуществляет посадку на корабль.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, тренировки вертолётчиков прошли в рамках плановой боевой подготовки и были направлены на совершенствование взаимодействия авиации и корабельных групп в Арктической морской зоне.

Фото: https://mil.ru/news/894ab889-4df8-46a2-8fa1-f689f4f49e96