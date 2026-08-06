Экипажи вертолётов Северного флота выполнили посадки на палубу большого противолодочного корабля

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов лётчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также они провели облёты большого противолодочного корабля «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Лётчики поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили более 20 посадок и взлётов с палубы корабля.

Фото: https://vk.com/mil