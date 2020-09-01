Экипажу МиГ-31 пришлось показывать норвежскому патрульному самолёту, где проходят границы воздушного пространства РФ

Российский истребитель МиГ-31 из состава Северного флота вылетал сегодня на перехват самолёта базовой патрульной авиации Р-3С «Orion» ВВС Норвегии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Orion» ВВС Норвегии», - говорится в сообщении Минобороны РФ.