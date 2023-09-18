Экодесант портовиков высадился в заполярной тундре

Свой вклад в экологию Кольского Заполярья сделал Молодёжный совет АО «Мурманский морской торговый порт». В рамках акции «В экологию через книгу» портовики отправились в путешествие, чтобы изучить краснокнижных растений, животных и птиц.

«Важно, чтобы люди научились бережно относиться к природе! Поэтому мы решили начать с себя – отправиться в тундру, чтобы своими глазами увидеть, а затем и запечатлеть красоты нашего края. Здорово, что на призыв поехать откликнулись не только молодые сотрудники, но и старшее поколение. При этом большинство из них, как выяснилось позже, никогда не путешествовали по Кольской земле», - рассказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

В результате портовики не только весело, но и с пользой провели выходные. Им удалось увидеть обыкновенную гагу, рогатого жаворонка, родиолу розовую, манжетку альпийскую, синюху северную, дудник прибрежный.

По итогам поездки планируется создать мини-справочник редких растений и животных Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253411%2Fwall-149919532_3425