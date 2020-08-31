Экологи обеспокоились ростом интенсивности судоходства в Арктике

Трафик судов по Северному морскому пути увеличился за три года на 58%, установил Центр логистики Крайнего Севера (CHNL) норвежского университета, сообщает «Reuters».

Исследователи CHNL анализировали данные по трафику Северного морского пути (СМП) за 2016-2019 гг. По их данным в 2019 году суда совершили 2694 рейса, в 2018 году - 2022 рейса, в 2017 году - 1908 и в 2016 году - 1705. Учёные отмечают что, несмотря на пандемию коронавируса, в то время как по всему миру судоходство снизилось, в первом полугодии 2020 года по арктическому маршруту суда совершили на 80 рейсов больше, чем за аналогичный период в предшествующем году. CHNL уточняет, что в основном по Арктике перевозятся грузы России, Китая и Канады. При этом основной объём грузоперевозок приходится на железную руду, нефть, сжиженный природный газ и другие виды топлива.

Увеличение трафика судов по СМП вызывает обеспокоенность экологов. Они считают, что проходящие по Арктике суда, сжигая топливо, выделяют углекислый газ и сажу в атмосферу, что ведет к изменению климата и таянию ледников.

«Основное беспокойство вызывает сокращение арктического морского льда и возможность увеличения объёмов судоходства», — сказал Сиан Прайор, ведущий советник Альянса за чистую Арктику. Он добавил, что специалисты экологи уже «видят» как сокращается запас арктического льда.

Также экологи обеспокоены возможностью техногенных аварий в виде разлива топлива. Они отмечают, что в условиях Арктики ликвидация последствий разливов нефтепродуктов затруднена и последствия могут быть катастрофическими для экосистемы, пишет rossaprimavera.ru.