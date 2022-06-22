Экологи Северного флота и РГО приступили к очистке острова Кильдин от металлолома

Экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступил к очистке восточной части острова Кильдин от металлического мусора. В работе взвода также принимают участие два добровольца от Русского географического общества (РГО), занимающиеся резкой металла.

Экологи собирают металлолом, оставшийся на острове еще с советских времен, когда там действовало несколько воинских частей, и отвозят его на побережье к месту накопления для дальнейшего вывоза с острова.

Планируется, что работа экологического взвода продлится до середины августа. Военнослужащие должны собрать более 600 тонн металлолома.

В прошлые два года личный состав взвода ликвидации экологического ущерба собрал и подготовил к вывозу около 700 тонн металлолома. Вывоз металлолома с острова осуществляли с помощью десантных кораблей и катеров. Ими же были доставлены на Кильдин личный состав и техника.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Масштабная работа на острове Кильдин впервые была начата летом 2020 года. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и горюче-смазочных материалов, оставленные там до 90-х годов прошлого века. Военнослужащие экологического взвода занимались их прессовкой и укладкой в морские контейнеры для дальнейшего вывоза судами вспомогательного флота и зафрахтованными гражданскими теплоходами.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425973@egNews