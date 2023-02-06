Экологи в цене: спрос на данных специалистов в СЗФО вырос на треть

Спрос на экологов на Северо-Западе страны за год вырос на 34% — это один из самых высоких показателей в России. Аналитики hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие отрасли нуждаются в экологах сейчас больше и всего и насколько выросла зарплата таких специалистов.

Географическая структура спроса на экологов свидетельствует, что наибольший спрос на данных специалистов сейчас держится у работодателей из Москвы и области, а также у компаний из Приволжского ФО и Северо-Западного ФО. В целом каждая десятая вакансия для эколога размещена именно работодателями из СЗФО. По сравнению с прошлогодними показателями спрос на экологов в СЗФО вырос на 34%.

Сильнее всего потребность на Северо-Западе, судя по приросту вакансий за год, испытывают прямо сейчас компании из Ленобласти (рост новых вакансий в сфере экологии в 6 раз за год). Не отстают в спросе на экологов компании из Архангельской области (рост спроса на 40% за год), Петербурга (+37% новых рабочих мест).

По сравнению с прошлым годом наибольший прирост вакансий для экологов зафиксирован в госорганизациях (рост числа новых вакансий в 4 раза), в сфере ЖКХ (+104% новых рабочих мест), у центров оказывающих услуги бизнесу, консалтинг и мониторинг (+100% новых вакансий), у работодателей из сферы тяжёлого машиностроения (+91%), а также в сфере химического производства (+53%).

«Если судить по доле новых рабочих наиболее активно на данный момент в СЗФО размещают вакансии для экологов промышленные, производственные, строительные компании, работодатели из сферы ретейла, а также центры, оказывающие услуги бизнесу. Согласно сервису «Карта вакансий hh.ru» лидерами по числу вакансий в сфере экологии в начале 2023 года стали «ЭкоТренд», «Спутник», «Северсталь», розничная сеть «Красное & Белое», Профессиональный экологический консалтинг, «Экостандарт», Водоканал ГУП СПб, Городской центр экспертиз, «Полюс», «Проектнефтегаз», ЮВИ СПб, СПЭК, Морской порт Санкт-Петербург, «Благо», «ГАРАНТ», Главстрой Санкт-Петербург, концерн «ЭСКОМ», АНО «ДПО ИПК «ТЕХНОПРОГРЕСС», НПП «Марс-Энерго».

За год у работодателей сильно вырос спрос на опытных специалистов-экологов: +167% новых вакансий с требованием стажа более 6 лет. И при этом упал спрос на новичков в профессии: -38% вакансий для начинающих экологов. Также работодатели стали чаще приглашать экологов работать по вахте: +17% новых рабочих мест. И в данном случае соискателям-экологам можно найти очень выгодное место. Так как одни из самых высоких зарплат в экологии предлагают компании из сферы производства, строительства, добычи сырья и у них же, как правило, наибольший процент вахтовых вакансий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

За год выросли и доходы экологов. Так, в целом по стране средняя зарплата эколога выросла на 11% (с 45000 до 50000 рублей), максимальные зарплаты достигают 138000 рублей. На Северо-Западе стали больше платить экологам работодатели из Петербурга (рост на 9500 рублей за год), из Архангельской области (рост доходов на 12000 рублей), из Ленобласти (прирост зарплат на 15000 рублей), из Новгородской области (рост на 5600 рублей).

Диапазон медианных зарплат экологов в регионах СЗФО, январь 2023, в руб.:

Санкт-Петербург 50 000 - 89 052 Архангельская область 37 356 - 64 414 Мурманская область 48 292 - 52 921 Вологодская область 48 276 - 57 471 Калининградская область 45 977 - 48 276 Ленинградская область 73 500 - 126 437 Псковская область 39 922 - 42 161 Новгородская область 57 471 - 97 736 Республика Коми 40 230 - 40 230 Республика Карелия 51 149 - 76 300

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере экологии, Россия: