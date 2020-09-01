Экологическая акция «Спасибо за чистую тундру» прошла в населённом пункте Лопарская

Акция проводится в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера в целях поддержки северного оленеводства и минимизации травм оленей от различного мусора.

В акции по очистке территории вблизи нп Лопарская приняли участие представители Саамского собрания Самь Соббар, Ассоциации кольских саамов, представители родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская», Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», участники проекта Дом дружбы, сотрудники Министерства внутренней политики Мурманской области и Центра народов Севера, неравнодушные жители Кольского района.

Участники мероприятия провели очистку родника, расположенного вблизи населенного пункта, а также очистили территорию берега реки Кола от бытового мусора.

Завершилась экологическая акция встречей с председателем Саамского собрания Самь Соббар Полиной Харыбиной, руководителем Оленьего двора. Полина Константиновна познакомила гостей с домашними оленями, поделилась интересными фактами о их поведении.

Участники смогли отведать горячего чая из трав в традиционном саамском жилище – куваксе. За беседой у костра представители общины «Лопарская» рассказали участникам акции о саамских легендах, традициях и культуре.

Председатель общины, член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Константин Герасимов поблагодарил участников акции за проделанную работу и отметил важность участия молодежи в подобных мероприятиях: «Хотелось бы выразить слова благодарности всем участникам экологической акции за неравнодушное отношение к сохранению хрупкой северной природы, бережное отношение к которой лежит в основе культуры коренного малочисленного народа саамов».