Экологическая стратегия Мурманской области представлена на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге

О реализации экологической стратегии в Мурманской области сегодня на рабочей сессии под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, посвященной ликвидации накопленного ущерба в Арктике, доложила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова. Сессия организована в рамках Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

В Мурманской области реализуется реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На территории региона ведется работа по обновлению контейнерного парка. На текущий момент произведена замена 71% контейнеров. До конца текущего года региональный оператор планирует к установке ещё 1400 контейнеров. В регионе введены в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в Междуречье.

«Реализация проекта позволила значительно снизить объем полигонного захоронения отходов, улучшить экологическую ситуацию в регионе за счёт прекращения размещения ТКО на 6 старых свалках и создать условия для перехода на экономику замкнутого цикла, однако проект учитывал потребности только северной части региона. В период с 2021 по 2023 годы в южной технологической зоне региона подлежат закрытию на прием ТКО 8 свалок, не соответствующих современным экологическим и санитарным требованиям», – поясница вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, важным направлением в экологической стратегии является снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и предотвращение их влияния на окружающую среду. Так, «Кольской ГМК» реализуются: проект стоимость 140 миллиардов рублей по созданию современного высокоэффективного и экологичного производства меди и проект стоимостью 33 миллиарда по созданию комплекса «Отделение разделения файнштейна».

«В Мурманской области также реализуется масштабный проект в сфере возобновляемых источников энергии по строительству ветропарка «Кольская ВЭС», который будет введён в эксплуатацию уже в мае. Работа данной ветроэлектростанции позволит снизить общий объём выбросов углекислого газа в атмосферу на 600 тысяч тонн в год. Также планируется пилотных инвестиционных проектов в области производства энергетического водорода», – отметила Ольга Кузнецова.