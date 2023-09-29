Экологический десант 1 «Б» класса Мурманского международного лицея принял участие в субботнике «Зелёная Россия»

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» – традиционное событие для жителей Кольского Заполярья, которое проводит Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманском области. В этом году по инициативе родительского комитета участие в мероприятии приняли ученики 1 «Б» класса Мурманского международного лицея.

«В нашем классе очень активные и интересующиеся ребята, поэтому они с удовольствием поддержали инициативу своих родителей. Важно, что мероприятие по природосбережению не только сплачивает детский коллектив, но и воспитывает у школьников патриотические чувства, гордость за свою сделанную работу и формирует ответственное отношение к окружающей нас природе», – рассказала классный руководитель 1 «Б» класса Мурманского международного лицея Ольга Кошкина.

Первоклассники провели уборку территории лицея, в том числе по периметру забора, совместно с родителями собрали 6 мешков опавшей листвы и мелкий мусор.

В субботнике приняли участие 18 первоклассников.

Перед началом субботника сотрудники регионального минприроды провели инструктаж по технике безопасности, а по окончанию мероприятия поздравили ребят с их первым школьным субботником, наградив памятными подарками.

Фото: https://gov-murman.ru