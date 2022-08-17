Экологический форум «Ковдор-Гиперборея. Перезагрузка» объединил молодых экологов из разных городов страны

В Ковдорском муниципальном округе прошел молодежный экологический форум в рамках социокультурного проекта «Ковдор – Гиперборея. Без пересадки», который является победителем I конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2021.

В экофоруме приняли участие 99 юношей и девушек из Ковдора, Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Воронежа, Санкт-Петербурга и Пскова. Цель мероприятия – объединить усилия молодёжи в деле сохранения природы Севера для будущих поколений в интересах устойчивого развития экологической культуры и туризма.

В течение двух дней молодые экологи принимали участие в мастер-классах, квестах, посещали экскурсии и пленэры, делились успешным опытом реализации инициатив, разрабатывали проекты по повышению экологической грамотности среди молодёжи и экотуристические маршруты. Для участников работала Лесная гиперборейская кухня. В рамках слета был организован фотоконкурс, итоги которого подведут через неделю.

В экологическом форуме «Ковдор-Гиперборея. Перезагрузка» приняли участие представители Ковдорского муниципального округа и комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/