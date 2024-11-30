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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.24 14:00

Экологический календарь – 2024: ПАО «ИНАРКТИКА» обследовало 8 затонувших объектов в губе Ретинское

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, очистка Кольского залива от затонувшего имущества - важнейшее направление для нашего региона. Кольский залив является водоёмом высшей рыбохозяйственной категории, здесь проходят пути миграции основного количества атлантического лосося – ценной промысловой рыбы.

В октябре текущего года ПАО «ИНАРКТИКА» оказало содействие правительству Мурманской области в обследовании 8 затонувших объектов в губе Ретинской залива. Среди объектов были обнаружены: плавсекция, причальная секция, металлический плашкоут, буксир и затонувшие суда.

Обследование затонувшего имущества проводилось с помощью подводного видеокомплекса и передвижного водолазного комплекса.

Проведенные исследования станут основой для дальнейшей работы в указанном направлении.

Данное мероприятие вошло в региональный экологический календарь, который был представлен на форуме в мае.

 

Фото: https://mpr.gov-murman.ru/news/535714/#&gid=1&pid=1

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