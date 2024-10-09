«Экологический календарь – 2024»: почти 30 тысяч мальков сига выпустили в озеро Имандра

На территории базы отдыха «Лесная» в озеро Имандра выпустили 29483 мальков сига. Представители мурманского филиала «Главрыбвод» вырастили молодь сига на рыбоводном заводе в Кандалакшском районе.

Доставили мальков к озеру на специализированном транспорте, который обеспечивает им необходимые условия в путешествии. Из автомобиля крошечные рыбки отправились по специальному рукаву вместе с большим потоком воды прямиком в озеро.

Мальки вылупились только в этом году, и вес одного малыша составляет всего около 6,5 грамма. Теперь они должны стать самостоятельными и приспособиться к естественной среде.

Для того, чтобы эффект от зарыбления водоёма стал ощутимым, этот процесс необходимо повторять на протяжении пяти-десяти лет.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, мероприятие организовано АО «Апатит» при участии представителей регионального Минприроды и Североморского территориального управления Росрыболовства, а также вошло в региональный «Экологический календарь на 2024 год».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/