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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.23 16:00

Экологический взвод Кольской флотилии разнородных сил СФ совместно с представителями РГО и волонтёрами из различных организаций провели очистку острова Кильдин от мусора

Экологи собрали мусор в различных точках острова, затем он сортировался и складировался в определенном месте на восточном побережье острова Кильдин, удобном для подхода к берегу десантных катеров.

В основном это пластик и резина, оставшийся на острове с 90-х годов минувшего столетия, а также тот который попал на побережье острова вместе с течением Гольфстрим.

В составе группы волонтёров-экологов также находились различные учёные: ботаники, геологи, орнитологи, которые изучали уникальную природу острова, растения, млекопитающих и птиц.

Вывозили мусор с острова экипажи десантных катеров Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Выгрузка мусора была осуществлена способом «на упор» в губе Грязная Кольского залива, где он был перегружен на специальный транспорт и направлен на дальнейшую утилизацию.

Всего было собрано около 6 тонн пластика и резины, а также иного мусора.

Работа по экологической очистке территории острова Кильдин началась в июне 2017 года.  Всего с острова Кильдин Северным флотом вывезено более 964 тонн металлического лома. Это остовы военных машин на колесном и гусеничном ходу, фрагменты стальной металлической аэродромной полосы, бочки, трубы и проволока, оставленные на острове до 90-х годов минувшего столетия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Кильдин — остров в Баренцевом море, в 1,5 километра от Мурманского берега Кольского полуострова. От материка отделён Кильдинским проливом. Длина острова 17,6 км, ширина до 7 км. Поверхность — холмистое плато, высотой до 281 м, сложенное песчаниками и сланцами, круто обрывающееся на севере  и западе и широкими террасами спускающееся к  югу  и востоку.

До 90-х годов минувшего столетия остров Кильдин являлся важным стратегическим военным объектом. На его территории были оборудованы посты наблюдения, пункты связи, ПВО, ракетные комплексы, погранзастава. Также здесь располагались морская батарея и ракетный полк, имелась соответствующая инфраструктура.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473089@egNews

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