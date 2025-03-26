Материал подготовлен с использованием искусственного интеллекта

Масштабные экологические проекты в Арктике улучшают качество жизни населения и способствуют устойчивому развитию региона. Комплексный подход, объединяющий инновационные технологии и ответственное поведение, критически важен для сохранения уникальной природной среды. Важной составляющей успеха стали инвестиции бизнеса, направленные на снижение выбросов и модернизацию производств, что демонстрирует возможность гармоничного сосуществования экономики и экологии. Гармоничное развитие арктических территорий требует тщательного регулирования и долгосрочных усилий, включая ликвидацию старых полигонов и устранение накопленного экологического вреда. К такому заключению пришли участники сессии «Экологическое благополучие Арктики: стратегии сотрудничества государства и бизнеса» на Международном арктическом форуме – 2025.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Масштабные экологические проекты оказывают прямое влияние на улучшение качества жизни граждан

«Мы видим масштабные задачи, стоящие перед профильными органами власти, администрациями регионов, представителями бизнеса и научно-экспертным сообществом. Запланированные в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» меры должны уже в ближайшее время оказать непосредственное влияние на качество жизни граждан, способствовать устойчивому развитию арктических территорий», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков.

Улучшение экологической ситуации критически важно для обитаемости арктических районов

«Ключевым аспектом развития опорных территорий в мастер-плановых документах у нас является улучшение экологической ситуации, что было отражено в итогах опроса, проведённого среди жителей северных территорий. Высокоантропогенное воздействие на экосистемы, накопленный в предыдущие годы экологический вред, а также геологически-природные условия существенно влияют на экологическую безопасность населённых пунктов», — сказал заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов.

Экологическая реформа требует значительных инвестиций

«И в целом все эти проекты достаточно дорогостоящие. Мы в целом оцениваем, что нам это обойдётся порядка в 20 миллиардов рублей, а есть это значительные ресурсы. И действительно, экология — это дело очень трепетное и дорогое, поэтому мы на это надеемся. Будем направлять такие средства и совместно с ППК РЭО это всё реализовывать», — заверил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Установлена положительная динамика снижения объёмов выбросов основных загрязняющих веществ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова подчеркнула значимость эффективной реализации профильного национального проекта на северных территориях. Кроме того, она отметила, что одной из ключевых задач является ликвидация многолетней проблемы накопленного экологического ущерба в Арктической зоне.



«Особенно значимым направлением работы здесь считаю расчистку акватории Арктики от затонувших судов. Эти «кладбища» кораблей мешают судоходству, рыболовству, наносят вред окружающей среде. В этом ключе арктическим регионам важна приоритизация в федеральной программе», - сказала она.



По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса комплекс мероприятий по направлению «Экология» включён в план развития Мурманской области «На Севере – жить!» до 2030 года. О результатах и целях в своём докладе рассказала заместитель губернатора Мурманской области – министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина. Так, ликвидированы две крупнейшие свалки отходов в Мурманске и ЗАТО г. Заозерск. Общий объём отходов ликвидации на указанных свалках составил более 3,5 млн м³, а площадь – около 45 га. Также были реализованы мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов», в ходе которого за 5 лет удалось восстановить 8706,4 га леса.



«Более 290 мероприятий было проведено в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой всероссийской акции «Вода России». Очищено свыше 287 км береговой полосы, а участие приняли порядка девяти тысяч человек, тем самым перевыполнив план в 2024 году на 15%. Так, благодаря комплексной работе сегодня Мурманская область занимает второе место в Национальном экологическом рейтинге по России и первое – среди регионов Северо-Западного федерального округа», - отметила Ксения Зинатуллина.



Кроме того, вице-губернатор поделилась результатами взаимодействия с компаниями региона. Благодаря совместной работе за последние пять лет установлена положительная динамика снижения объёмов выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты. Так, в 2023 году суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников сократились по сравнению с 2019 годом более чем на 30 %, а сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты сократились более чем в 2 раза. При этом годовая проектная мощность очистных сооружений по Мурманской области выросла на 17,2 %.

ПРОБЛЕМЫ

Угрозы здоровью населения от опасных отходов

«Отмечу, что участие регионов в ликвидации опасных объектов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» будет проведено по результатам отбора мероприятий. Здесь очень важно понимать, что в первую очередь будут ликвидированы объекты, которые несут угрозу жизни и здоровью большему количеству людей, оказывают влияние на территорию и на сохранение природы», — сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков.

Дисбаланс между развитием экономики и охраной природы в Арктике

«Между экономическим развитием и экологическим благополучием важно обеспечить разумный и справедливый баланс. Человек и природа сегодня должны жить в гармонии, иначе преждевременный ущерб может перечеркнуть все полученные выгоды, и всё, что вкладывается, к сожалению, не будет иметь никакого смысла», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.

Экологический след крупных промышленных проектов в Арктике

«Конечно, российская Арктика – одна из наиболее перспективных территорий страны, и государственным курсом ставится развитие её потенциала технологического, научного и инвестиционного. Но, как было правильно уже отмечено, у любого крупного проекта, тем более в горнодобывающей отрасли, в металлургии – всегда есть экологический след. Поэтому очень хрупок тот баланс, как освоить и природные ресурсы, и при этом не навредить природе, особенно хрупкой природе в арктической зоне», — сказал первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти, член правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Николай Уткин.

Наличие проблемного наследия в виде несоответствующей современным требованиям к инфраструктуре

«Мы должны получить разрешение на ту инфраструктуру, которая создавалась в шестидесятые годы. У нас, допустим, два полигона – Архангельск и Северодвинск. Один создавался в шестьдесят первом году, другой в шестьдесят седьмом году. Собственно, мы понимаем, особенно в арктических территориях, к созданию полигонов относились без каких-то щепетильных подходов, и их привести в какое-то соответствие невозможно. То есть нужно вложить деньги, которые потом пойдут на ветер, поскольку эти полигоны всё равно придётся закрыть», — сказал заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

РЕШЕНИЯ

Необходим комплексный подход к охране природы Арктики

«Для сохранения Арктики необходим комплексный подход, который сочетает в себе не только новые технологии, лучшие открытия, но и сознание каждого человека. И природа Арктики — это не просто её богатство, это наше будущее. Абсолютно солидарно повторю ещё раз: всё действительно в наших руках. Только вместе, вместе с бизнесом, вместе с представителями власти различного уровня, вместе с волонтёрами, с простыми людьми и, соответственно, с теми, кто сегодня хочет говорить о развитии нашего будущего, мы будем двигаться дальше, и у нас всё обязательно получится», — сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова.

Реализация всего комплекса мер совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления

«Мы на 92% обновили контейнеры парка, чтобы жители заметили, что действительно реформа начинается с подъезда: что мы видим возле подъезда и какие контейнерные площадки стоят, какие контейнеры. Это достаточно заметно всем, поэтому начали с этого. Почти весь парк машин, которые занимаются вывозом отходов, был обновлён. Убрали более 660 несанкционированных свалок, поскольку, к сожалению, в своё время к арктической природе относились, видимо, в последнюю очередь. И, собственно, никто не обращал внимания на эти свалки, на загрязнение», — отметил в своём вывтуплении заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Экологическая модернизация производств приводит к снижению выбросов без ущерба для эффективности

«Наша экологическая модернизация и реконфигурация производства «Норникеля», начавшаяся в 2016 году с закрытия никелевого завода в черте Норильска, привела к значительным изменениям. Например, в 2020 году был закрыт плавильный цех в посёлке Никель, а в марте 2021 года — металлургический цех на промплощадке в городе Мончегорске, что позволило сократить выбросы диоксида серы в Мурманской области на 90%. Эти мероприятия не были выполнены в ущерб производственным показателям: мы реконфигурировали цепочки поставок, увеличили объёмы производства на Надеждинском металлургическом заводе и перестроили выпуск товарной линейки», — поделился положительным опытом первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти, член правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Николай Уткин.

Фото: https://forumarctica.ru/news/ekologicheskoe-blagopoluchie-arktiki-strategii-sotrudnichestva-gosudarstva-i-biznesa/