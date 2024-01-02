Экологическое волонтёрство – один из важнейших механизмов в сфере охраны и сохранения природных ресурсов и окружающей среды нашего региона

В конце 2023 года в региональном Минприроды вспомнили наиболее яркие экологические проекты, которые реализовали в уходящем году с участием добровольцев.

«Мы реализуем целый спектр различных природоохранных мероприятий, и особо хотелось бы отметить, что важнейшую роль в этой работе играют волонтёры. Эти люди добровольно вкладывают свои силы, время, иные ресурсы в решение экологических проблем», - подчеркнула министр Зинаида Середа.

Подводя итоги, в ходе конференции, мы вспомнили наиболее яркие экологические проекты, которые реализовали в уходящем году с участием добровольцев. Участники конференции выступили с докладами, где поделились итогами проведенных природоохранных мероприятий этого года.

В рамках ежегодных акций в текущем году на территории региона было высажено более 30 тысяч деревьев и кустарников различных пород, собрано и вывезено 1350 м3 отходов на площади 443 га, также собрано и передано на переработку более 46,6 тонны макулатуры, очищена береговая полоса водных объектов протяженностью 80 км. Всего в мероприятиях приняли участие более 16 тысяч жителей Мурманской области.

За участие в акциях по сбору батареек в регионе и мероприятиях по очистке водных объектов, за помощь в очистке от отходов земель лесного фонда и их утилизации, за помощь в создании экологической инфраструктуры на ООПТ регионального значения Мурманской области, участие в природоохранных мероприятиях и творческую инициативу самым активным добровольцам, представителям компаний и организаций были вручены Благодарственные письма министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Отдельно был отмечен экопросветительский проект учащегося мурманской гимназии №2 Саввы Саломатина – мультфильм, рассказывающий об особо охраняемых природных территориях региона. Министр поблагодарила юношу за неравнодушное отношение к вопросам сохранения и защиты окружающей среды.

«Дорогие друзья, благодарю всех за проявленное неравнодушие и за ту посильную помощь, которую каждый из вас оказал, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды при реализации наших проектов и акций. Всем желаем сил, здоровья, удачи, новых свершений в наступающем новом году!», - подытожила Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru