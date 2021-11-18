Экология и устойчивое развитие северных городов – в центре внимания фестивальных дней «Птица Баренц»-2021

Выставка предметного дизайна и моды на тему разумного обращения с отходами «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion» стала ключевым событием фестивальных дней «Птица Баренц» – масштабного международного культурного фестиваля, который открылся в Заполярье. Экспозиция начала работу в ТРК «Plazma», увидеть выставку северяне смогут до 28 ноября. К гостям церемонии открытия обратилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Международные контакты Мурманской области, те связи, которые мы обрели за годы сотрудничества друг с другом – это то, без чего сложно представить нашу действительность и, что немаловажно, будущее, – отметила Елена Дягилева. – У наших западных соседей – Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции исторически много общего с Россией. Мы действительно схожи в культурном плане – особенно здесь, на севере. И очень здорово, что мы продолжаем сотрудничество, обмениваемся опытом, презентуем друг другу самое лучшее, что у нас есть. Мы гордимся тем, что Мурманская область вновь становится площадкой встречи друзей, разговора на всем понятном языке искусства».

Как отмечают организаторы выставки, в отечественном дизайне использование иных отходов кроме пластика — достаточно новое направление. Для проекта «Культура Быта. Recycle» локальные авторы из Петербурга и Москвы посетили предприятия по переработке стекла, бумаги, пластика, строительного мусора, текстиля, автомобильных покрышек, упаковки TetraPak и, выбрав материал, создали прототипы предметов для интерьера. Посетители выставки смогут увидеть, например, стул из рыбацких сетей, светильник из водорослей, зеркало из старых футболок.

В целом, темы экологии и устойчивого развития современных городов, как и влияния искусства на эти сферы – в фокусе фестивальных дней 2021 года. Важное место в программе фестиваля отведено тематическим экспозициям «Вместе к зеленому будущему», «Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие» и «Экологические плакаты из города Лахти – «Зеленой столицы Европы 2021». Северяне также смогут принять участие в мастер-классах по леттерингу и созданию украшений из морских стёкол. По традиции, в программу фестиваля включены показы скандинавского и российского кино, а также выступления креативных музыкальных коллективов и уличная вечеринка. Не обойдется шестой фестиваль «Птица Баренц» без актуальных дискуссий. В центре внимания участников в этом году окажутся арт-резиденции как инструменты для развития малых территорий. Всех тех, кто интересуется северным дизайном и архитектурой, ждут на встрече в рамках проекта «Устойчивые инновации на севере».

Фестивальные дни охватят не только Мурманск – в этом мероприятия пройдут во многих муниципалитетах Заполярья. Подробную программу можно найти на сайте фестиваля «Птица Баренц» или в официальной группе «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, фестиваль «Птица Баренц» в этом году проходит с 17 по 28 ноября. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Мурманской области, Отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске, Генерального консульства Норвегии в Мурманске, Датского института культуры и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Фестивальные дни включены в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.