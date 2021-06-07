Экологов АО «ММТП» поздравили с профессиональным праздником

5 июня в России празднуют День эколога. Это профессиональный праздник специалистов, которые осуществляют природоохранную деятельность. В АО «Мурманский морской торговый порт» уже давно существует служба экологической безопасности. Специалистов-экологов поздравил генеральный директор предприятия Алексей Рыкованов и вручили им благодарственные письма и грамоты.

«Существование в АО «ММТП» службы экологической безопасности еще раз говорит о том, что вопросы экологии входят в круг приоритетных задач нашего предприятия. Безусловно, ваша деятельность требует колоссальной ответственности, значительного мастерства и опыта в сфере защиты окружающей среды, высокой профессиональной подготовки, знания законодательной базы, наблюдательности и внимательности. Спасибо за ваш труд!», - отметил Алексей Рыкованов.

Напомним, за достигнутые в 2020 году успехи АО «Мурманский морской торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская стивидорная компания» конкурса Федерального агентства Морского и речного транспорта «Лидер отрасли» и признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие». В числе наиболее ярких достижений предприятия, отмеченных экспертами, стабильная работа в период пандемии, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и успешная реализация масштабной экологической программы. Она в себя включает 13 проектов: оборудована и налажена работа уникальной экологической диспетчерской, установлены снего- и туманогенерирующие пушки, высажены сотни деревьев, кардинально изменилась технология работы погрузочных комплексов, построены ливневые очистные сооружения, по всему периметру терминала установлены пылеветрозащитные экраны, которые выполняют не только защитную функцию, но и украшают вид на Кольский залив, добавляя городскому пейзажу ярких красок. Программа реализуется в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт».